Laboratório português antidopagem volta a ter acreditação internacional

O Laboratório de Análises de Dopagem de Lisboa vai ter, novamente, acreditação internacional por parte da Agência Mundial Antidopagem (AMA). A confirmação foi dada, nesta quinta-feira, pelo secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, à margem da assinatura de um protocolo de cooperação na luta contra o doping.

“Para além da assinatura deste protocolo entre o Comité Olímpico Português e a Autoridade Nacional Antidopagem, tenho outra boa notícia: se tudo correr dentro da normalidade, no primeiro trimestre de 2020 o nosso laboratório receberá a acreditação internacional”, revelou. E prosseguiu: “É o resultado do investimento que foi feito em termos humanos e técnicos, de acordo com as exigências da AMA”.

“São boas notícias no combate à batota”, terminou.

O laboratório português tinha sido suspenso em 2016, por falta de cumprimento dos padrões exigidos pela AMA, tendo sido, já em 2018, retirada, formalmente, a acreditação.