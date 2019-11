Museu de Arte do Rio pode fechar por falta de verbas

O Museu de Arte do Rio (MAR), localizado na zona portuária do Rio de Janeiro, pode fechar as portas devido à falta de verbas. Cerca de 126 funcionários terão recebido avisos prévios de despedimento da parte do Instituto Odeon (a organização social responsável pela administração do equipamento cultural). Nos últimos dias, vários jornais brasileiros como a Folha de S. Paulo ou O Globo, têm focado o assunto, com o Instituto Odeon a informar que o início do processo de desmobilização acontece após consecutivos atrasos no pagamento de ordenados por parte da prefeitura, com o mês de Setembro ainda em aberto. Dessa forma, comunica o Instituto Odeon, não haverá condições financeiras para manter o museu a funcionar, justificando as cartas aos funcionários como “medida preventiva”.

Embora as exposições e os programas educativos sejam mantidos com recurso à captação e leis de incentivo fiscal, a folha de ordenados dos funcionários é paga com verbas da prefeitura, que estará em falta. No total, terão recebido avisos prévios de despedimento 80 funcionários do quadro do MAR, e 46 contratados com prestação de serviços, num total de 126 pessoas que poderão ser afectadas com a medida. O Instituto Odeon terá encaminhado um documento à Secretaria Municipal de Cultura do Rio informando que daria início a acções de desactivação do equipamento cultural. No documento é defendido que o instituto “honrou todos os compromissos assumidos, e afirma ter confiança numa solução que permita a continuidade da gestão, no caso de uma eventual melhoria do cenário.” A Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro informou, por sua vez, que se tem esforçado por superar a crise que se terá abatido sobre o país, afectando as actividades económicas e, consequentemente, as verbas geridas pelos municípios.

A nota conclui que as secretarias de Cultura e de Fazenda estarão a actuar em conjunto para encontrar a melhor solução financeira possível, de forma a manter o Museu de Arte do Rio de portas abertas, funcionando em pleno. A promessa é de que uma solução seja anunciada ainda esta semana. Na actualidade, naquele país, vislumbram-se posições antagónicas perante a arte e a cultura, com os críticos do Presidente Jair Bolsonaro a acusarem-no de desinvestimento naquelas áreas. Também existe quem advogue que, neste momento conturbado, a arte pode contribuir para projectar e pensar em soluções.

No caso do MAR, se não forem encontradas alternativas financeiras, o museu pode mesmo vir a encerrar em Dezembro. O MAR foi inaugurado no dia 1 de Março de 2013, e faz parte de um projecto de revitalização da região central do Rio de Janeiro, iniciado em 2009.