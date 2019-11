O que nos dizem um gene sobre o autismo e os linfócitos sobre o cancro da mama?

A equipa de João Peça percebeu que um gene de susceptibilidade ao autismo poderá ter uma função generalizável neste transtorno. Já o grupo de Guadalupe Cabral observou células específicas que permitem às doentes com cancro da mama responder de forma favorável uma quimioterapia feita antes da cirurgia. Estes são os trabalhos distinguidos com 25 mil euros (cada um) na 63.ª edição dos Prémios Pfizer, a distinção mais antiga na investigação biomédica em Portugal. Os prémios são entregues esta quinta-feira tarde no Teatro Thalia, em Lisboa.

