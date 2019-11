Jovem muçulmana impedida de jogar por se recusar a mostrar os braços

Uma jovem muçulmana de 13 anos terá sido impedida de participar num jogo de basquetebol no domingo, no Algarve, por se recusar a mostrar os braços. Apesar de os regulamentos da Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) preverem já expressamente a possibilidade de os jogadores muçulmanos cobrirem parte da cabeça e do corpo, Fatima Habib, que é natural do Paquistão e vive há perto de cinco anos em Tavira, não foi autorizada a entrar em campo num jogo entre o Clube de Basquetebol de Tavira e o Imortal Basket Clube por estar a usar uma camisola de mangas compridas debaixo do equipamento, conta o Jornal de Notícias esta quarta-feira.

Foi a equipa de arbitragem do jogo que a mandou sair do campo. Segundo o jornal, Fatima ainda se propôs a arregaçar as mangas até aos cotovelos para poder continuar a jogar, mas a equipa da arbitragem, constituída por “mulheres jovens”, de acordo com o treinador do Clube de Futebol de Tavira, não aceitou.

Uma atitude que vai contra as regras da FIBA, que há dois anos e meio fez uma adenda ao regulamento para permitir que acessórios, como o lenço islâmico ou hijab, possam ser usados desde que não cubram “inteiramente ou parcialmente qualquer parte da cara (olhos, nariz, lábios, etc.)”. O regulamento prevê ainda que sejam usadas mangas de compressão nos braços e collants nas pernas da cor do equipamento, pretos ou brancos.

A Federação Portuguesa de Basquetebol negou que a jovem tenha sido impedida de jogar. “Apenas lhe foi dito que tinha que se apresentar com o equipamento adequado, o que não aconteceu. A jogadora tinha um lenço pendurado na cabeça que lhe tapava o número da camisola nas costas e uma t-shirt por baixo do equipamento. Não tinha mangas de compressão nos braços, mas uma camisola que as outras jogadoras também não estavam autorizadas a usar”, justificou o presidente do Conselho de arbitragem desta federação, António José Coelho.

O treinador do Clube de Futebol de Tavira, André Pacheco, especulou que o comportamento da equipa de arbitragem se terá ficado a dever à presença de um “observador” na mesa de oficiais, até porque um dos membros da equipa de arbitragem já tinha apitado o jogo anterior da equipa sem pôr em causa a indumentária de Fatima. André Pacheco acrescentou o clube está agora pensar organizar uma “manifestação colectiva”, no próximo jogo, no domingo, para demonstrar o seu repúdio pelo que aconteceu.