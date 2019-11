Foi um ano inteiro com chuva abaixo do normal e o Sul está a sofrer mais com isso

Se vive no Minho já pode estar cansado dos dias cinzentos e da chuva, mais ou menos forte que tem caído quase todos os dias. Mas se está em Alcoutim ou Mértola, é bem provável que sinta saudades de alguma precipitação, já que nesta região do país não chove há meses e o mapa que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) disponibiliza mensalmente, com dados sobre a seca, não deixa qualquer dúvida: em Outubro 4,3% do território continental estava em seca extrema, precisamente este canto do sudeste do país. Quando é que isto muda? Até pode ser já na próxima semana, mas este período de transição entre estações “é muito ingrato” para previsões.

