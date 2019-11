Antifascistas querem evitar “ponto de peregrinação” no Vimieiro

Com uma resma na mão e disposição para conversar, João Abreu vai abordando quem passa no Rossio, em frente à Câmara Municipal de Viseu. “Não concordo com os senhores”, replica um homem, enquanto prossegue a marcha, declinando com a frase a oferta do papel que tem escrita a posição União de Resistentes Antifascistas Portugueses (URAP) sobre o que chamam “Museu Salazar”. O texto convida à subscrição de um abaixo-assinado para que a “ofensa aos portugueses geral e, em particular, à memória dos milhares de vítimas do regime fascista” seja “definitivamente travada e abandonada”.

