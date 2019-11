Madeira: Programa do Governo regional aprovado por PSD e CDS

Sem surpresa, o programa do XIII Governo Regional da Madeira foi aprovado esta quarta-feira com os votos favoráveis de PSD e CDS, e contra de toda a oposição: PS, JPP e PCP. O programa, apresentado sob a forma de moção de confiança ao executivo, o primeiro na região autónoma a ser composto por dois partidos, precisamente pelo PSD e CDS, começou a ser discutido no início da semana e teve, claro, olhares diferentes.

