Um leãozinho, uma lontra assustada e um pinguim surfista: o lado mais cómico da vida selvagem

São as fotografias de animais mais cómicas de 2019 e foram reveladas, esta terça-feira, 12 de Novembro, pelo concurso Comedy Wildlife Photography Awards, fundado em 2005 pelos fotógrafos profissionais Tom Sullam e Paul Joynson-Hicks. Além de fazerem rir, estas imagens têm como objectivo alertar para a conversação da vida selvagem.

Depois de terem sido anunciados os finalistas em Setembro, soube-se agora que a derradeira vencedora deste ano foi a fotografia da britânica Sarah Skinner, que mostra uma cria de leão a tentar agarrar, por trás, um adulto da mesma espécie. Intitulada “Agarra a vida pelas…” (em referência à famosa expressão inglesa Grab life by the balls), a fotografia foi tirada no Botswana.

Nesta edição participaram mais de quatro mil fotógrafos de 68 países. Entre os vencedores das várias categorias, encontram-se uma lontra assustada, dois pássaros no meio de uma “discussão familiar” ou até uma sequência de imagens sobre a história de amor entre dois esquilos.