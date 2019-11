Em Espanha, até onde irá o Partido Vox?

Enquanto houver dinheiro para resolver situações que se têm agudizado em várias áreas dos serviços do Estado em Espanha; enquanto os fundos de coesão da Comunidade Europeia respaldarem e apoiarem, financeira e economicamente, este país; enquanto os nossos hermanos mantiverem os cerca de mais de 4 milhões de desempregados e não deixaram que este número aumente; enquanto o PSOE se mantiver nesta corda bamba governamental, a Espanha continuará numa encruzilhada indefinição e rumo incertas. Se os problemas políticos, sociais e económicos se agravarem, se o desemprego não for estancado, se os independentistas continuarem com a obstinada teimosia de se separarem de Espanha, o partido Vox continuará a crescer e lá chegará ao dia em que governará Espanha. O sociólogo Santiago Abascal, líder do Vox, não é um homem de extrema-direita como certa comunicação social teima em estigmatizá-lo. É um patriota e sabe bem dos problemas com que hoje se confronta Espanha, como se viu no debate que teve com os outros quatro líderes dos partidos na TVE, na véspera das eleições de domingo, debate esse em que saiu vencedor. Até onde irá o Vox que já é a terceira força política de Espanha?

António Cândido Miguéis, Vila Real

Moradores de calçadas

Li, recentemente, uma opinião de um leitor (Ademar Costa, da Póvoa de Varzim), sobre o tema em referência. Concordando no essencial com o que foi escrito, apenas pretendo pontuar uma situação passada comigo. Sendo defensor da reutilização de materiais e civicamente preocupado com os sem abrigo, tomei a iniciativa de propor à anterior secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim, a resolução (pelo menos temporária) do problema dos sem-abrigo, através da reutilização e transformação de contentores de transporte marítimo em habitação, tal como sucede em inúmeros países da Europa, desde há muitos anos. Aliás, este mesmo sistema foi utilizado pelo Exército dos Estados Unidos na 1.ª Guerra do Golfo em 1991.

A proposta, a fundamentação e o estudo foram enviados mas, ficámo-nos pelos agradecimentos. E nada mais! Porque o espaço no jornal é caro, dispenso-me de me alongar ainda que acredite, firmemente, que se trata de uma solução viável, perfeitamente adaptável e técnica e financeiramente mais interessante do que a construção de habitação social e, sobretudo, muito mais rápida.

Assim haja vontade de “limpar” a frente ribeirinha.

Rui Pereira, Carnaxide