UNITA elege o terceiro líder em 53 anos de história

Durante três dias, no complexo Sovsmo, em Viana, nos arredores de Luanda, 1150 delegados da UNITA, vindos de todas as províncias de Angola e do exterior, escolhem o sucessor de Isaías Samakuva na liderança, o terceiro da história do partido do Galo Negro. E promete ser um congresso agitado, com cinco candidatos para o cargo e a discussão de uma mudança de estatutos que poderá permitir a Samakuva ser o candidato à presidência do país em 2022.

