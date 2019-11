Processo de impugnação de Trump salta esta quarta-feira para a televisão

As testemunhas mais importantes no processo de impugnação do Presidente dos EUA, Donald Trump, começam a ser ouvidas em público, esta quarta-feira, em directo para as televisões de todo o país. A partir das 10h (14h em Portugal continental), o embaixador norte-americano em Kiev, William Taylor, e um especialista em assuntos ucranianos no Departamento de Estado, George P. Kent, vão dizer perante milhões de espectadores que o Presidente Trump pressionou a Ucrânia a prejudicar a candidatura à Casa Branca de Joe Biden, um dos seus possíveis adversários nas eleições de 2020.

