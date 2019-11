TAP promete voos Porto-Lisboa a 49 euros ida e volta

Poucos dias depois do fim das ligações da Ryanair entre Lisboa e Porto, a TAP acaba de anunciar uma campanha para a “ponte aérea” entre as duas cidades em que o preço por passagem poderá ficar em redor dos 25 euros. O preço mínimo é assegurado para reservas de ida e volta para alguns períodos e horários: 49 euros.

Segundo informação da companhia, para ter acesso aos bilhetes em campanha, a reserva deverá ser feita com “um mínimo de 21 dias de antecedência” e até 31 de Dezembro, abrangendo viagens até 31 de Março.

Quem for membro do programa de passageiros frequentes da TAP poderá também conseguir um desconto de 10 euros no preço final de 349 euros trocando 200 milhas. Quem quiser “pagar” o voo com milhas, também pode: “custa” 1500 milhas por trajecto. Nestes casos, os voos devem ser realizados aos sábados, terças ou quartas.

A ponte aérea Porto-Lisboa é realizada em aviões a jacto e conta com 13 voos diários entre as 5h e as 23h – entre as novidades para esta temporada, a companhia anunciou o reforço com mais uma frequência diária entre as duas cidades, ao mesmo tempo que também confirmava o reforço das ligações a Madrid ou o fim do voo directo Porto-Barcelona.

As reservas devem ser feitas no site da empresa.

Nas viagens Porto-Lisboa, a TAP conta também com a concorrência da CP, que tem ainda activa uma campanha onde promete viagens desde 5 euros em compras até 10 de Dezembro.