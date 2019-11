Porto inaugura árvore e luzes de Natal a 30 de Novembro

A instalação das luzes está “praticamente” concluída e falta “apenas ultimar a Árvore de Natal”, anunciou nesta quarta-feira a Câmara Municipal do Porto, confirmando para o último sábado do mês, dia 30 de Novembro, a inauguração oficial das luzes e da época natalícia na cidade.

A árvore já começou a ser erguida na Praça do General Humberto Delgado, na sua habitual localização à frente do edifício da câmara. Terá 30 metros (menos dez que em 2018) e e um total de 31.600 lâmpadas, segundo indicam.

Quanto à iluminação pública, esta deverá estender-se a 80 ruas da cidade, incluindo este ano 20 novas localizações, decididas pela autarquia e Associação de Comerciantes do Porto, que tiveram em conta “os fluxos de público pelas zonas de maior presença de comércio tradicional e os pontos de interesse da cidade durante esta época festiva”.

Será “o Natal mais iluminado de sempre no Porto", garantem: a iluminação “chega pela primeira vez”, adiantam, ao Quarteirão de Miguel de Bombarda, praças da República e de Guilherme Gomes Fernandes, Avenida de Fernão Magalhães, ruas da Boavista e do Dr. Antunes Guimarães, Largo do Padrão, ruas da Firmeza, dos Caldeireiros, de Sá Noronha, da Igreja da Areosa, de Augusto Luso, da Assunção, de Cândido dos Reis, de Santa Teresa e de Vale Formoso.

Os números aqui também são luminosos: pelas “avenidas, ruas, praças e jardins da cidade” haverá “mais de 2,4 milhões de micro lâmpadas LED, de baixo consumo, ligadas por quase 26 quilómetros de cabos”. Custo previsto para o projecto este ano: 375 mil euros.

Por todo o lado, o branco será a “cor predominante” da iluminação, “conjugada com detalhes em azul, verde e vermelho”. “Estrelas de vários feitios, árvores, presentes, velas e pormenores circulares são as formas mais frequentes na ornamentação”, num total de 1045 suportes decorativos e 26 quilómetros de cabelagem.

A inauguração da árvore e luzes de Natal está marcada para as 18h do dia 30, “após uma tarde de festa nos Aliados” e inclui “espectáculo piromusical”. A partir daí, as luzes serão ligadas diariamente às 17h30 até ao Dia de Reis, 6 de Janeiro.