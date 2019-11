Pressão no mercado de trabalho ajuda Governo a atingir meta nos salários

Depois de, nos últimos quatro anos, as diversas medidas de recuperação dos rendimentos introduzidas pelo Governo não terem conseguido mais do que uma recuperação marginal do peso perdido pelos salários no PIB durante a crise, existem agora sinais de que as dinâmicas próprias do mercado de trabalho podem concluir essa retoma, mesmo sem o Executivo ter sequer de tomar novas medidas.

Continuar a ler