Salário mínimo: Governo não vai dar passo maior em 2020

O Governo planeia apresentar aos parceiros sociais uma trajectória constante de aumento do salário mínimo nacional, sem impor uma subida proporcionalmente maior em 2020, o que significa que o valor que irá apresentar esta quarta-feira aos parceiros sociais rondará os 635 euros.

Esta é a primeira fase de uma negociação com sindicatos e patrões que se irá prolongar durante os próximos meses tendo em conta o Pacto para o Crescimento, ou o acordo para o aumento de rendimentos e crescimento económico, que o Governo irá encetar assim que terminar este processo de aumento do salário mínimo nacional. É aliás por isso que o Governo decidiu não ir mais além em 2020, não esticando a corda das negociações.

A intenção, apurou o PÚBLICO, é não apresentar aos patrões um valor mais elevado que inviabilize o diálogo sobre o acordo seguinte. O Governo quer "dar um sinal", como disse a ministra do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, de que o aumento será superior ao que foi na última legislatura, mas não irá além disso. Em termos percentuais, o aumento de 5,75% ao ano faz com que o aumento até 2023 seja o maior de sempre.

Este é aliás um valor que patrões e sindicatos já estão à espera, uma vez que resulta da distribuição por quatro anos do valor que António Costa definiu até 2023, os tais 750 euros. Do lado dos patrões, tanto a Confederação Empresarial de Portugal (CIP), como a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) defendem que o valor de 2020 deve resultar da ponderação de indicadores objectivos como o crescimento do PIB, a inflação e a produtividade. Nas contas feitas pela CIP, o salário mínimo não poderia ultrapassar os 617 euros. Mas os patrões concordam com uma majoração dada a função social do salário.

Num comunicado divulgado esta terça-feira, a CCP defende que o aumento deve “assentar num conjunto de pressupostos” e que deve “deixar de ser um valor que serve de “moeda de troca” nas negociações entre partidos políticos”, como foi o caso da legislatura anterior.

Para a definição deste valor, o Governo não procurará acordo entre as confederações patronais e as centrais sindicais, uma vez que, por lei, precisa apenas de os ouvir. O mesmo não acontecerá no acordo plurianual para aumento de rendimentos, que António Costa definiu como prioridade deste início de mandato, definindo que o seu objectivo é o de aumentar os níveis salariais - e o peso dos salários no PIB - de modo a atingirem os patamares de antes da crise e com isso equilibrar, entre empresas e trabalhadores, os ganhos com o crescimento económico.