Alemães escolhem Porto para empresa de engenharia da Continental

A Continental anunciou nesta segunda-feira que vai investir num centro de engenharia e de serviços em Portugal. Porto é a cidade escolhida para a Continental Engineering Services (CES) que nasceu em Frankfurt e Nuremberga, tem 1800 trabalhadores em 20 localizações em todo o mundo e que vai ter um espaço próprio nas imediações do pólo universitário da Asprela, perto da faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Poderá crescer até aos 300 engenheiros, que ajudarão a desenvolver soluções para veículos eléctricos, condução autónoma e cibersegurança.

O grupo alemão de Hanôver tinha anunciado, há alguns meses, um investimento de 100 milhões na fábrica de pneus de Lousado, para aumentar a capacidade produtiva. E agora mostra que conta com Portugal para também expandir-se noutras áreas de negócio. “Após quase seis anos de estudos e negociações, é com enorme satisfação que vemos a instalação desta nova empresa em Portugal”, sublinha o presidente da Continental, Pedro Correia.

“Estamos orgulhosos por expandir as nossas actividades para o Porto e construir uma equipa de excelência. Acreditamos na qualidade dos engenheiros portugueses”, afirma Jochen Diehm, director dos serviços de engenharia da Continental. “Estamos confiantes de que esta nova localização será o pilar do nosso sucesso, no futuro.”

Embora em Portugal produza sobretudo pneus, a Continental é, há largos anos, uma empresa que desenvolve outras tecnologias, outros produtos e serviços para indústrias como a do automóvel.

“Trata-se de mais um passo significativo do que tem sido a nossa estratégia dos últimos anos: trazer para Portugal outras áreas de negócio do Grupo Continental, tal como esta”, vinca Pedro Correia.