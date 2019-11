Treinador Vítor Pereira condenado a oito meses de prisão na Grécia

O treinador português Vítor Pereira foi, nesta terça-feira, condenado a oito meses de prisão com pena suspensa na Grécia. O tribunal de Atenas defende que o actual técnico dos chineses Shangai SIPG protagonizou um “comportamento incorrecto” e incentivou à violência durante jogo do campeonato grego, detalha a Renascença.

O caso remonta a Fevereiro de 2015, num jogo entre o Olympiacos — que Vítor Pereira treinou apenas nesse ano — e o Panathinaikos. Ainda antes do início do jogo, Vítor Pereira dirigiu-se à baliza em frente da bancada onde estavam as claques do rival, a gesticular. Quando se aproximou, as claques lançaram fumos e tochas para a zona onde estava o técnico. A situação ainda ficou mais tensa quando a claque forçou a entrada no relvado, levando a que a comitiva do Olympiacos e os jogadores que faziam o aquecimento tenham corrido para o túnel de acesso. Vítor Pereira também foi obrigado a fugir.

Os acontecimentos ficaram registados em vídeo.

Como consequência, o início do jogo atrasou-se. A equipa treinada por Vítor Pereira acabou por perder por 2-1. No entanto, a equipa da casa perdeu os três pontos conquistados no jogo, devido ao comportamento dos adeptos. Pela mesma razão, a Federação Grega de Futebol obrigou ainda Panathinaikos a pagar 100 mil euros e a jogar dois jogos à porta fechada.

Vítor Pereira começou a carreira a treinar o Sanjoanense, em 2004. Em 2010 foi treinador adjunto do FC Porto e um ano mais tarde ascendeu a treinador principal, função que manteve até 2013. Desde 2017 que treina os chineses do Shanghai SIPG.