Tweet de Bernardo Silva vale multa de 58 mil euros e jogo de suspensão

A “brincadeira” nas redes sociais entre Bernardo Silva e Benjamin Mendy valeu um castigo ao internacional português. O médio foi condenado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) de conduta imprópria e ofensiva para com o colega de equipa francês Benjamin Mendy, anunciou esta quarta-feira o Manchester City. Para além da suspensão, o jogador foi multado em 50 mil libras – aproximadamente 58 mil euros.

Foto Facebook

O português comparou uma imagem em criança do colega de equipa Benjamin Mendy com uma ilustração do boneco característico da marca de chocolates Conguitos. O tweet causou polémica, com a associação de combate ao racismo Kick Out a pedir um castigo para o português à Federação Inglesa de Futebol.

Na carta enviada ao órgão federativo, o português juntou um depoimento de Benjamin Mendy, que disse não ter ficado ofendido com a brincadeira. Também o treinador, Pep Guardiola, procurou desvalorizar o caso, referindo que se tratou de “uma simples piada” entre colegas de equipa.