Sofia Araújo afastada no Open de Córdoba

Sofia Araújo foi nesta quarta-feira afastada nos 16-avos-de-final do Open de Córdoba, prova do World Padel Tour (WPT), por Patricia Llaguno e Elisabet Amatriaín, espanholas que repartem o 10.º lugar do ranking internacional. A jogadora portuguesa, que fez dupla com a argentina María Virginia Rieira, perdeu em dois sets: 6-4 e 6-3.

Depois de na véspera Portugal ter ficado sem representantes no quadro masculino, Sofia Araújo tinha uma missão difícil na cidade espanhola e acabou por não conseguir contrariar o favoritismo das adversárias.

A actual n.º 26 do WPT tinha ultrapassado a primeira ronda do quadro principal nos últimos quatro torneios (Cascais Master, Menorca Open, San Javier Challenger e Santarder Open), mas contra uma dupla que marcou presença na final (Madrid) e na meia-final (Cascais) dos dois últimos Masters, a padelista de Lisboa acabou por ceder.

Com Sofia Araujo fora de prova, Ana Catarina Nogueira passa a ser a única jogadora nacional ainda em competição em Córdoba. A portuense e a espanhola Paula Josemaría ficaram isentas dos 16-avos-de-final e vão fazer a estreia no torneio na manhã de quinta-feira, contra Catalina Tenorio e Araceli Ibáñez, dupla hispano-argentina que afastou Marta Talaván e Elena Ramírez, por 6-4 e 6-1.