Rúben Neves admite “duas finais” para chegar ao Euro 2020

O médio Rúben Neves afirmou nesta quarta-feira que Portugal “tem que fazer o seu melhor” para vencer na quinta-feira a Lituânia, no Grupo B de apuramento para o Euro 2020 de futebol, assumindo o “sonho” de estar na fase final.

“Acho que é um sonho que qualquer jogador tem, mas o mais importante são estas duas finais que temos pela frente”, afirmou Rúben Neves, na conferência de antevisão do duelo com os lituanos, no Estádio Algarve.

O jogador, de 22 anos, considerou que os campeões europeus “têm que fazer o seu melhor” para vencerem uma Lituânia que se vai “apresentar de uma forma defensiva e a tentar sair no contra-ataque”.

“Jogámos lá e sabemos as dificuldades. Temos que saber o que fizemos menos bem lá e evoluir ainda mais o que fizemos bem para conseguir os três pontos”, disse.

Com as ausências de jogadores como William Carvalho, João Mário e André Gomes, o médio do Wolverhampton foi algumas vezes confrontado com a possível titularidade nos próximos dois jogos, mas preferiu sempre “fugir” ao assunto.

“As decisões são feitas pelo seleccionador. Todos os jogadores convocados estão preparados para ajudar. Qualquer que seja a escolha, Portugal vai apresentar uma grande equipa”, referiu.

Apesar de ser um médio goleador (já leva três golos esta temporada nos “wolves” e marcou em todas as épocas da sua carreira profissional), Rúben Neves ainda não conseguiu concretizar o primeiro com a camisola da selecção nacional, em 14 jogos, algo que não preocupa o jogador formado no FC Porto.

“Não estou focado nos golos, mas sim na selecção. Espero poder ajudar a minha equipa e a selecção nacional em todos os jogos, é para isso que treino todos os dias. Não importa quem marque, o que importa é ganhar”, frisou.

Portugal-Lituânia está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do francês Ruddy Buquet. Três dias depois, os campeões europeus jogam no Luxemburgo, na despedida do Grupo B.

O agrupamento é liderado pela Ucrânia (19 pontos, em sete jogos), seguido por Portugal (11, em seis), Sérvia (10, em seis), Luxemburgo (quatro, em seis) e Lituânia (um, em sete).

Em caso de vitória nos dois últimos jogos, Portugal assegura o segundo lugar do grupo e o apuramento directo para a fase final do próximo Europeu, independentemente dos resultados obtidos pela Sérvia.