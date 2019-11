Fernando Santos sobre Cristiano Ronaldo: “Está bem e vai jogar”

O seleccionador Fernando Santos confirmou nesta quarta-feira que Cristiano Ronaldo “está bem” e vai ser titular frente à Lituânia, em jogo do Grupo B de apuramento para o Euro 2020 de futebol, garantindo que Portugal vai estar na fase final.

“Toda gente fala do Ronaldo porque ele é o melhor do mundo. Se fosse outro jogador não se falava. Só se fala porque é Ronaldo. Está aqui, está convocado, está bem e vai jogar. Não há nenhuma questão”, afirmou Fernando Santos.

O seleccionador nacional falava aos jornalistas no Estádio Algarve, em conferência de imprensa de antevisão do duelo de quinta-feira com a Lituânia.

Questionado novamente sobre a condição física de Ronaldo, Fernando Santos irritou-se e frisou que não iria responder a mais perguntas sobre o capitão da selecção portuguesa.

“Ronaldo outra vez, não. Esta conferência de imprensa não é sobre Ronaldo, esta conferência de imprensa é sobre o Portugal-Lituânia”, reforçou.

O técnico, de 65 anos, disse que Portugal “vai estar no Euro” e assumiu que a equipas das “quinas” é favorita a vencer a Lituânia, embora tenha de demonstrar essa superioridade em campo.

“A Lituânia, como todos os nossos adversários, vai ter amanhã [quinta-feira] a motivação extra de jogar contra o campeão europeu e quer vencer Portugal. Vai ser um jogo semelhante ao aconteceu lá, vai tentar evitar o golo de Portugal e tentar marcar no contra-ataque. Temos que ganhar os duelos individuais e não permitir que o adversário tenha a bola”, disse.

Portugal-Lituânia está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do francês Ruddy Buquet. Três dias depois, os campeões europeus jogam no Luxemburgo, na despedida do Grupo B.

O agrupamento é liderado pela Ucrânia (19 pontos, em sete jogos), seguido por Portugal (11, em seis), Sérvia (10, em seis), Luxemburgo (quatro, em seis) e Lituânia (um, em sete).

Em caso de vitória nos dois últimos jogos, Portugal assegura o segundo lugar do grupo e o apuramento directo para a fase final do próximo Europeu, independentemente dos resultados obtidos pela Sérvia.