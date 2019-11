Harry Styles, ex-One Direction, actua em Lisboa a 20 de Maio

O cantor britânico Harry Styles, que ficou popularmente conhecido como membro da banda One Direction, vem a Portugal no próximo ano. Este será o primeiro concerto a solo do músico em terras lusitanas. O concerto já tem data marcada e acontece a 20 de Maio, no Altice Arena. A confirmação foi dada pela agência Everything Is New.

Os bilhetes são postos à venda a partir de 22 de Novembro e custam entre 41 euros e 70 euros. Um euro do valor do bilhete reverte para várias instituições de caridade locais, diz a mesma agência.

O anúncio acontece um mês antes do lançamento do novo álbum do cantor Fine Line.

A digressão mundial Love On Tour passará também pelos EUA e México.

Este sábado, o cantor vai apresentar pela primeira vez as novas músicas do recente disco no programa Saturday Night Live da NBC. Além de músico, Harry Styles é também actor. O jovem britânico de 25 anos participou no filme Dunkirk.