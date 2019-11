Friends poderão reunir-se para um episódio especial

Será que os Friends poderão voltar a juntar-se, mesmo que só por uma noite? As revistas Hollywood Reporter e Variety noticiaram terça-feira que estão em curso negociações para um episódio especial que reuniria os seis actores de Friends e que seria incluído no catálogo do futuro serviço de streaming da HBO, o HBO Max.

A HBO Max não comentou estas notícias, que se seguem a algumas pistas avançadas pela actriz Jennifer Aniston sobre preparativos em curso. As negociações estão numa fase muito inicial e é certo que não se tratará de um episódio da série com guião e com as personagens 25 anos depois da sua estreia.

A HBO Max ficou com os direitos das dez temporadas de Friends para exibir no seu serviço de streaming, que deve lançar-se nos EUA a 20 de Abril de 2020. A série ganhou nova vida na Netflix, onde foi a segunda série mais vista de 2018, de acordo com dados da empresa de audimetria Nielsen.

Aniston entrou no Instagram em Outubro, com uma foto dos seis actores juntos — ou seja, com Matt LeBlanc (Joey), Courtney Cox (Monica), Matthew Perry (Chandler), Lisa Kudrow (Phoebe) e David Schwimmer (Ross). Questionada sobre se estava no horizonte algum projecto Friends, Aniston disse o seguinte à apresentadora Ellen DeGeneres: “Adoraríamos que houvesse alguma coisa, mas não sabemos o que é essa coisa. Por isso estamos só a tentar. Estamos a trabalhar em algo”.

Aniston disse que publicou a selfie com os seis Friends porque têm “saudades uns dos outros. E por acaso estávamos na mesma parte do mundo!”.