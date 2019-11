Atelier Depa quer mostrar em Veneza a arquitectura que provoca conflitos

Edifícios demolidos, comunidades deslocadas e populações que se envolvem na discussão de projectos de arquitectura. Apesar de se intitular Em Conflito, a exposição concebida pelo atelier Depa que representará Portugal na próxima Bienal de Arquitectura de Veneza, a inaugurar em Maio de 2020, não vai mostrar apenas casos em que a população tenha expressado declaradamente a sua oposição ao trabalho dos arquitectos.

Hão-de lá estar alguns destes projectos que causaram muita polémica, mas João Crisóstomo, um dos três sócios do atelier do Porto, explica que a intenção da proposta é mostrar que a arquitectura se faz através de um processo de negociação, de confronto de ideias. O objectivo é mostrar como através do debate se consegue obter consensos, defende o arquitecto numa conversa com o PÚBLICO na semana em que a DGArtes revelou os Depa como vencedores do concurso feito por convite a cinco equipas.

Em Veneza, no Palácio Giustinian Lolin, situado fora do recinto da bienal, no centro histórico, vão ser expostos sete projectos de arquitectura que tiveram eco nos meios de comunicação social nos últimos 45 anos, o tempo da democracia portuguesa. A proposta dos Depa, um atelier de que fazem parte também Carlos Azevedo e Luís Sobral, responde ao desafio do comissário-geral da bienal, o arquitecto libanês Hashim Sarkis, este ano dedicada ao tema “Como Vivemos Juntos?”.

É ainda cedo para saber quais serão os sete projectos de arquitectura, porque é preciso agora propor a participação aos autores a partir de uma lista ampla, mas a certeza é que irão concentrar-se na habitação. “Queremos mostrar que a arquitectura também é uma construção política e social, sendo a questão da habitação um dos campos mais importantes onde isto é muito visível.”

Os três arquitectos portugueses, todos com 34 anos, vão organizar o tema em três vertentes: projectos que tenham implicado a destruição física de património edificado ou territorial, projectos que tenham levado à deslocação de comunidades e projectos que tenham contado com a participação popular.

Os sete projectos mediáticos criarão à sua volta uma constelação de outras obras capazes de se organizarem num tema a discutir. “São projectos bandeira que não se querem mostrar apenas a si próprios mas lançar a discussão. Queremos alimentar o debate através da participação de uma multidisciplinaridade de actores que andam à volta dos processos de arquitectura, sejam eles historiadores, sociólogos, psicólogos, políticos, artistas plásticos ou jornalistas.”

Uma maqueta no palácio

Numa bienal com uma componente visual muito forte, os Depa não receiam levar a Veneza uma proposta com um pendor marcadamente sociológico. Às equipas dos sete projectos caberá construir um objecto tridimensional capaz de representá-las e na expectativa dos Depa a maqueta será a proposta menos ambiciosa que deverá surgir no primeiro andar do palácio. “O dispositivo é algo que deve comunicar com o próprio palácio, mas aos arquitectos será dada liberdade para os conceberem”, continua João Crisóstomo.

No rés-do-chão, os Depa desenharão uma mesa dedicada às tertúlias do “Pavilhão de Portugal”, o nome dado às representações nacionais nas bienais de Veneza. Se à volta da exposição o debate se prevê mais estático, a discussão não deixará de ter uma componente performativa quando os vários actores se sentarem à volta desta mesa especial que habitará o palácio de Maio a Novembro, durante os seis meses que dura a bienal.

Em 2018, os Depa também estiveram no Palácio Giustinian Lolin, nessa bienal como convidados dos curadores Nuno Brandão Costa e Sérgio Mah, que dedicaram o Pavilhão de Portugal à arquitectura feita através de encomenda pública durante os anos da “troika”. Tal como a outros jovens arquitectos do Porto, foi-lhes encomendado um pavilhão efémero pela Fundação de Serralves para expor obras da exposição Incerteza Viva, uma itinerância da 32.ª Bienal de São Paulo. O Pavilhão Líquido foi instalado no lago do Parque de Serralves, num projecto que dialogava com a obra do artista norte-americano Dan Graham, parte da colecção do Museu de Arte Contemporânea de Serralves e também instalada no jardim. O Pavilhão Líquido venceu na sua categoria os prémios FAD de Arquitectura 2018.

Actualmente, os Depa têm em construção no Porto um projecto de espaço público que vai ligar a zona ribeirinha de Miragaia à zona das Virtudes e do jardim do Palácio de Cristal através de escadas rolantes e elevadores. Resultado de um concurso público lançado pela Câmara Municipal do Porto e feito em pareceria com o atelier Pablo Pita, esteve envolto há poucos meses numa polémica quando os portuenses se inquietaram por verem desmontadas as históricas escadas do Monte dos Judeus, numa operação que estava contemplada no projecto mas não era pública, explicaram na altura os arquitectos.