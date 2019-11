As causas perdidas

“As pessoas compram promessas, sonhos, e estão dispostas a tudo para não terem de ver esta merda,” diz às tantas a jornalista francesa que acompanha um batalhão de mulheres combatentes. O dilema de Mathilde (Emmanuelle Bercot) é esse: de que serve querer contar a verdade àqueles que não querem saber dela? Percebe-se que terá sido esse o desejo da francesa Eva Husson na sua segunda longa: arranjar uma maneira de interessar as pessoas na verdade, com uma ficção livremente inspirada em factos e personagens reais, no caso os batalhões femininos curdos compostos por mulheres que foram escravas do Estado Islâmico e que, em 2015, o combateram no Curdistão iraquiano.

