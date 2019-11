John Legend é “o homem mais sexy” para a revista People

O actor e cantor John Legend foi escolhido pela revista People como “o homem mais sexy vivo” na terça-feira.

Legend, de 40 anos, é casado com a modelo Chrissy Teigen, com quem tem dois filhos. É o primeiro homem negro a conseguir atingir o cobiçado estatuto EGOT (isto é, a ter vencido um Emmy, Grammy, Óscar e Tony).

“Fiquei entusiasmado, mas um bocadinho assustado ao mesmo tempo porque é muita pressão”, disse o artista à revista People.

“Toda a gente vai avaliar-me para ver se sou sexy o suficiente para ter este título. Também vou suceder a Idris Elba, o que não é justo nem simpático para mim!”

O actor britânico Idris Elba foi o escolhido no ano passado. Outros actores e cantores que receberam este título da revista foram Blake Shelton, Chris Hemsworth, Adam Levine, George Clooney e David Beckham.

Legend, actualmente um dos treinadores da versão norte-americana do concurso de talentos norte-americano The Voice ganhou o primeiro dos seus 10 Grammys pelo seu álbum de 2004 Get Lifted.

Também venceu um Óscar pela canção Glory do filme Selma, um Tony pela co-produção da peça da Broadway Jitney e um Emmy por produzir a adaptação para televisão do musical Jesus Christ Superstar, na qual desempenhava o papel de Jesus.

Legend aparece na capa da People que chega às bancas esta sexta-feira. A revista norte-americana faz esta escolha há mais de 30 anos.