Josefinas vence prémio de publicidade com campanha contra a violência doméstica

A campanha “Excuses”, criada pela Coming Soon Lisboa para a Josefinas, recebeu nesta terça-feira uma distinção nos ADCE Awards. O trabalho de Marcelo Lourenço e Pedro Bexiga foi desenvolvido no início deste ano para promover “You Can Leave”, uma linha de T-shirts solidárias que contam a história de mulheres vítimas de violência doméstica. Foi no início deste ano que a marca de sabrinas portuguesas lançou a campanha e as peças de roupa com o objectivo de apoiar vítimas de violência doméstica.

“Na Josefinas estamos todas empenhadas em trazer a violência doméstica para a discussão pública. Além de criarmos produtos solidários para a causa é um orgulho materializar esta mensagem com o apoio da Coming Soon, com quem estamos a preparar algo para muito breve”, declara Maria Cunha, CEO e directora criativa da Josefinas, em comunicado.

No final da passada semana, Maria Cunha e Filipa Júlio, criadoras da marca, estiveram nos EUA, em New Jersey, num evento onde se homenagearam sobreviventes de violência doméstica. Então, as empresárias reuniram-se com Tarana Burke, fundadora do movimento #MeToo e activista pelos direitos humanos; e decidiram associar-se à Town Clock, que luta contra a violência doméstica e a quem a Josefinas vai doar 30% das vendas internacionais da T-shirts durante três meses.

A marca portuguesa, que criou “a sabrina mais cara do mundo” no valor de 3379 euros, aumentou as vendas de calçado em 50% no primeiro semestre do ano e está a exportar para 60 países. “O aumento de volume de negócios no primeiro semestre deste ano é de cerca de 50% em relação ao período homólogo de 2018”, avançou à Lusa Maria Cunha, uma das fundadoras da jovem marca portuguesa, que celebra este ano o 7.º aniversário.