Mais de mil sismos este mês nos Açores, mas situação não é anormal

Mais de mil sismos já foram registados perto do Faial, nos Açores, desde o início do mês de Novembro, mas esta não é, contudo, uma “situação anormal”, afirmou o presidente do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

“Neste momento, já passámos um milhar, mais de mil eventos registados. É uma zona [ao largo do Faial] que com alguma recorrência tem incrementos da actividade sísmica. Só este ano, 2019, este corresponde ao terceiro incremento da actividade sísmica neste sector. Não estamos a experienciar, com este incremento da actividade, algo que é diferente ou raro de acontecer”, assinalou Rui Marques. Em declarações à agência Lusa, o investigador apontou que esta não é uma situação “anormal”, tendo em conta que acontece “periodicamente”.

O presidente do CIVISA disse ainda que o início desta “crise sísmica” ocorreu a 3 de Novembro, por volta das 16h locais (menos uma hora que no continente português), numa zona identificada como “sismogénica” situada num cumprimento de 25 a 35 quilómetros a oeste da ilha do Faial.

“Temos duas características diferenciadoras nesta crise sísmica. Por um lado, o número de eventos num tão curto espaço de tempo, por outro o número de eventos que foi sentido pela população até ao momento, que são 19”, afirmou Rui Marques.

O presidente do CIVISA frisou ainda que os Açores, por se situarem numa junção tripla das placas tectónicas – entre a placa euroasiática, norte-americana e africana –, registam “muita sismicidade”, existindo “de quando em vez” algumas zonas do arquipélago com “mais actividade”. “Quem acompanha periodicamente o mapa de sismicidade que disponibilizamos à população, se for uma pessoa mais atenta, vai percebendo que, de quando em vez, vão havendo algumas zonas do arquipélago que têm mais actividade. Neste momento, esta zona ao largo do Faial é a zona com mais actividade.”

Rui Marques apela à população para manter a “serenidade”, até porque a crise sísmica “está a correr relativamente distante” do Faial. “As pessoas devem manter a serenidade, fazer a sua vida normal e estar atentas às informações oficiais. Esta crise sísmica está a ocorrer relativamente distante da ilha do Faial, não estamos a falar numa crise sísmica próxima da ilha.”

O presidente do CIVISA destacou ainda que não é possível avançar com uma data para o fim da crise sísmica porque é “extremamente imprevisível”: “É impossível prever se vai acabar daqui a dois dias ou dois meses.”

Durante este período, o sismo mais intenso ocorreu a 5 de Novembro, teve magnitude de 4,4 na escala de Richter e foi sentido nas três ilhas do triângulo: Faial, Pico e São Jorge. Este sismo de magnitude 4,4 foi classificado com a intensidade de IV (segundo a escala de Mercalli modificada, que vai de I a XII, aumentando conforme o grau de intensidade) nas freguesias de Matriz, Angústias, Conceição e Ribeirinha, concelho de Horta (ilha do Faial), e nas freguesias de Santo António e São Roque do Pico, concelho de São Roque do Pico (ilha do Pico).

Os sismos são classificados segundo a magnitude, de acordo com a escala de Richter, como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excepcional (9,0-9,9) e extremo (quando superior a 10).