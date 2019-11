Descoberta primeira vespa polinizadora da era dos dinossauros

Uma equipa de cientistas encontrou a primeira vespa polinizadora, apelidada Prosphex anthophilos, que conviveu com dinossauros há cerca de 100 milhões de anos, num fragmento de resina fossilizada na Birmânia.

“Foi a primeira vez que um insecto polinizador coberto com grãos de angiospérmicas [plantas com flor] da era dos dinossauros foi descoberto e justamente quando essas plantas começaram a ser muito importantes nos ecossistemas terrestres”, explicou Eduardo Barrón, investigador do Instituto Geológico e Mineiro de Espanha e especialista em pólen fossilizado. A descoberta foi publicada na revista Communications Biology.

A investigação teve início no Museu Americano de História Natural, quando foi descoberta uma vespa com o ferrão coberto de grãos de pólen numa amostra de resina. As plantas com flores das quais a vespa se alimentava poderiam ser encontradas na vegetação rasteira e em áreas costeiras de correntes de água e lagoas.