Aumentam as burlas no MB Way. PSP explica como se proteger

A PSP alertou, esta terça-feira, para um aumento de casos de burlas através da modalidade de pagamento MB Way. A autoridade registou 135 ocorrências do género durante o ano de 2019, um aumento face aos 99 casos registados no ano passado. Através de uma publicação do Facebook, a PSP descreveu o principal modus operandi dos burlões, deixando alguns conselhos para que as pessoas se protejam deste tipo de esquema.

Grande parte destas burlas tem como ponto de partida os sites de compra e vendas online. As pessoas com anúncios nestas plataformas são abordadas por sujeitos que mostram interesse em comprar o produto que as vítimas publicitam. Os burlões convencem as vítimas a dirigirem-se a uma caixa Multibanco para que o pagamento possa ser efectuado pela aplicação MB Way. Na verdade, as instruções fornecidas às vítimas permitem aos burlões assumir o controlo da conta bancária, fazendo posteriormente vários levantamentos e compras sem consentimento.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Aproveitando o desconhecimento em relação a esta modalidade de pagamentos, os burlões pedem às vítimas que introduzam o número de telemóvel do suspeito e que forneçam o respectivo código de acesso, associando, assim, o cartão Multibanco ao número do suspeito. Os criminosos dizem às vítimas que este procedimento é necessário para garantir que recebem correctamente a quantia pelo produto.

A PSP recomenda que seja recusado o pagamento por esta via em caso de desconhecimento, sendo aconselhável pedir informação ao banco antes de utilizar o MB Way. Uma melhor alternativa será receber os pagamentos presencialmente ou através de transferência bancária, especialmente se a área geográfica entre os intervenientes do negócio for a mesma.