Homem suspeito de agredir pais com 92 e 95 anos

Um homem de 54 anos foi detido no domingo na freguesia de Avenidas Novas, em Lisboa, suspeito da prática do crime de violência doméstica, anunciou a Polícia de Segurança Pública (PSP), em comunicado, esta terça-feira.

As autoridades suspeitam que as principais vítimas eram os pais do homem, com 95 e 92 anos de idade. A irmã, de 53 anos, também seria alvo de injúrias e agressões. O suspeito ficou em prisão preventiva, a medida de coacção mais gravosa.

“O suspeito tem vindo a exercer violência doméstica reiterada aos seus pais, com 95 e 92 anos de idade, por vezes com extrema agressividade e permanente intimidação, para fazerem o que ele pretende. De igual modo o suspeito tem vindo a agredir a sua irmã, de 53 anos de idade, e constantemente a injuriá-la, dada as divergências existentes quanto à prestação dos cuidados básicos aos pais de ambos”, escreve a PSP em comunicado.

Durante a detenção o homem agora detido “agrediu o agente da PSP, mantendo sempre uma conduta não colaborante”.