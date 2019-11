Vento forte, chuva e agitação marítima nos próximos dias

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou 11 distritos de Portugal Continental em alerta amarelo, nos próximos dois dias, devido aos ventos fortes, com rajadas que podem chegar aos 100 quilómetros por hora nas terras altas, e à agitação marítima. As condições climatéricas vão agravar-se até ao final da semana e estender-se a quase todo o território.

Sete distritos estão esta terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte: Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa. Prevêem-se ondas de noroeste com quatro a cinco metros entre as 15h00 de terça-feira e as 18h00 de quarta-feira.

Estes distritos vão passar depois a aviso laranja, entre as 06h00 de quinta-feira e as 03h00 de sexta-feira, prevendo-se ondas de noroeste com 5 a 7 metros e ondas máximas que podem atingir os 14 metros.

O aviso laranja, o terceiro numa escala de quatro, aplica-se a situações meteorológicas de risco moderado a elevado, enquanto o aviso amarelo traduz situações de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA emitiu também um aviso amarelo por causa da agitação marítima para os distritos de Setúbal, Beja e Faro entre as 09h00 de quinta-feira e as 03h00 de sexta-feira.

Ainda esta terça-feira, estão sob aviso amarelo os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Guarda e Castelo Branco, por causa do vento forte, prevendo-se rajadas que podem chegar aos 100 quilómetros por hora nas terras altas entre as 21h00 de e as 06h00 de quarta-feira.

Este aviso vai continuar na quinta e sexta-feira, estendendo-se a mais distritos (Santarém, Leiria, Lisboa).

O IPMA emitiu ainda aviso amarelo para os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga devido à previsão de períodos de chuva, por vezes forte, entre as 18h00 desta terça-feira e as 03h00 de quarta-feira.