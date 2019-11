Abandonados à nascença. Saberão um dia como vieram ao mundo?

Instantes depois de abandonar o filho recém-nascido num caixote do lixo na zona de Queluz, a própria mãe do bebé ligou para a linha de emergência e pediu ajuda para o resgatarem. O menino foi entregue para a adopção. A mãe foi quem o abandonou e resgatou, e quem, por não ter condições, o entregou para a adopção com semanas de vida. O caso não é tão longínquo, no tempo, e é relembrado por Sandra Feliciano, presidente da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Sintra Oriental, que conta esta e uma outra história recente também no concelho de Sintra.

