PS quer dar apenas um minuto aos deputados únicos - PAN tinha minuto e meio

Um minuto. É este o tempo que o PS quer dar aos deputados únicos representantes de um partido para fazerem intervenções no plenário, seja para questionar o primeiro-ministro num debate quinzenal ou para participarem na discussão de uma proposta ou projecto de lei. O que significa que é menos do que o minuto e meio de que pôde usufruir o deputado André Silva, do Pessoas-Animais-Natureza (PAN) nos últimos quatro anos ao abrigo de uma excepção que a conferência de líderes decidiu no final de 2015.

De acordo com a proposta de revisão do regimento que os socialistas entregaram na Assembleia da República, os deputados únicos passam a poder intervir numa série de géneros de debates que neste momento o regimento não lhes permite, mas com um tempo mais curto do que teve o PAN. A ideia é acabar com qualquer regime de excepção e passar a usar unicamente as regras que estão definidas no regimento. Neste caso, no novo regimento que nos próximos dias será revisto com carácter de urgência, a pedido de Eduardo Ferro Rodrigues, na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que começa já esta tarde a discutir o assunto.

No texto apresentado pelo socialistas não está prevista a possibilidade de os deputados únicos poderem participar na conferência de líderes, nem mesmo com o estatuto de observadores, como aconteceu com André Silva na anterior legislatura ou como já tinha pedido na passada semana os deputados do Chega, da Iniciativa Liberal e do Chega.

A Iniciativa Liberal apresentou há três semanas um projecto de revisão do actual regimento da Assembleia da República. E o Chega entregou também a sua proposta nesta segunda-feira, que segue os mesmos direitos preconizados no projecto da Iniciativa Liberal.

Na passada sexta-feira, na reunião da conferência de líderes, PS, BE, PCP e PEV foram contra a possibilidade de os três novos partidos poderem beneficiar do regime de excepção que o PAN teve desde 2015, acabando por inviabilizar que aqueles deputados pudessem questionar o primeiro-ministro nestes primeiros debates quinzenais antes de o regimento ser alterado. O vice-presidente da Assembleia, o bloquista José Manuel Pureza, tinha ficado com a tarefa de elaborar um relatório com as grelhas de tempos para os diversos debates e o resultado final era a tradução exacta do que prevê o actual regimento, que não contempla nenhum tempo para os deputados únicos intervirem. Ferro Rodrigues, PSD, CDS e PAN discordaram e defenderam a continuação do estatuto de excepção para os novos deputados, mas como as questões decididas ao lado do regimento têm que ser por consenso e a esquerda era contra, o presidente da Assembleia da República viu-se obrigado a remeter o assunto para a primeira comissão e a pedir pelo menos “muita urgência” na discussão da revisão do regimento.