“É preciso que a Europa tenha uma posição comum sobre migrações”, defende Marcelo

Foi em Itália, onde vários barcos com migrantes salvos no Mediterrâneo foram, este ano, impedidos de atracar pelo antigo ministro do Interior Matteo Salvini, que Marcelo Rebelo de Sousa quis deixar este apelo: “É preciso que a Europa tenha uma posição comum sobre migrações”. Um apelo feito ao lado do seu homólogo Sergio Mattarella e sublinhado com a garantia de que “Itália e Portugal estão de acordo no essencial”, e o essencial é a união da Europa, garantiu.

O Presidente português afirmou ainda que Portugal e Itália não esquecem a importância da NATO e devem manter-se firmes nessa aliança, mesmo que haja aliados que às vezes se esquecem da Europa. “Itália e Portugal e nós, europeus, temos de estar firmes nas alianças a que pertencemos e ser tanto ou mais aliados do que os aliados que, de vez em quando, se esquecem da Europa”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio do Quirinal, em Roma.

Tendo ao seu lado o Presidente italiano, Sergio Mattarella, que o recebeu durante a sua visita de Estado a Itália, o chefe de Estado português acrescentou: “Não nos esquecemos da NATO e da relação transatlântica, que é tão importante para o equilíbrio do mundo”.

Nesta intervenção perante a comunicação social, Marcelo Rebelo de Sousa voltou a manifestar-se contra “o proteccionismo e o unilateralismo”.

“Só pode resolver-se aquilo que é essencial na humanidade com a liberdade económica, com o respeito das organizações internacionais e do direito internacional, com a procura da paz, com a construção de pontes, com a prioridade da política sobre o egoísmo meramente economicista ou financista”, defendeu.

Também o Presidente italiano falou sobre a importância da NATO como “fonte de paz, de segurança e de bem-estar para a Europa e para os Estados Unidos da América” e manifestou-se contra uma política comercial que seja “contraditória com o espírito da aliança transatlântica”.

Sergio Mattarella disse que “cada obstáculo deve ser superado para manter o papel fundamental desta aliança”.

Após as declarações dos dois chefes de Estado, não houve direito a perguntas por parte dos jornalistas, mas Marcelo acabou por falar depois com os jornalistas portugueses a caminho do parlamento italiano, onde revelou que teve um encontro fora da agenda com o presidente angolano, João Lourenço. Marcelo Rebelo de Sousa contou que João Lourenço está em Roma de visita ao Vaticano e que ambos falaram sobre o “panorama no mundo, a situação económica e financeira e a posição dos dois países nesse panorama”. Por coincidência, Angola comemora os 44 anos da independência e Marcelo quis deixar um “abraço ao povo angolano”.

Da conversa com o presidente angolano, Marcelo quis ainda deixar uma mensagem política dizendo que o objectivo é “explicar aos parceiros na Europa o que tem África de tão importante”. “Não é por razões egoístas”, frisou. Por isso, esse será um dos temas da presidência portuguesa da União Europeia em 2021, lembrou.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou a Itália na segunda-feira, para uma visita de Estado que termina na quarta-feira, em Bolonha, em que está acompanhado pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, e pelos deputados à Assembleia da República Jorge Lacão, do PS, Adão Silva, do PSD, e Bruno Dias, do PCP.