Pequenos partidos vão ter um minuto e meio para questionar Costa... por enquanto

Durante algumas semanas e até mesmo já nesta quarta-feira, os pequenos partidos - Chega, Iniciativa Liberal e Livre - terão um minuto e meio para questionar o primeiro-ministro nos debates quinzenais. Esta foi a solução de consenso a que chegaram os partidos na reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias depois de hora e meia de acesa discussão.

A ideia é ter uma solução temporária que dê aos três deputados os mesmos direitos que o deputado do PAN, André Silva, teve nos últimos quatro anos. Ou seja poderem questionar o chefe do Governo nos debates quinzenais, mas também poderão falar no plenário na quinta e na sexta-feira na discussão das petições e dos diplomas que são apresentados por arrastamento pelos partidos.

A proposta foi levada de modo formal pelo CDS-PP, mas tinha sido também o pedido feito pela Iniciativa Liberal directamente ao presidente da Assembleia da República, a quem o deputado João Cotrim Figueiredo fizera uma proposta para uma “solução regimental transitória”.