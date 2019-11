PAN faz depender morte assistida do parecer positivo de três médicos

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) entregou esta terça-feira no Parlamento um novo projecto de lei para regular o acesso à morte medicamente assistida no qual propõe que ​o doente possa formular o seu pedido junto de um “médico à sua escolha”, devendo, num segundo momento, consultar um especialista na patologia que o afecta e passar, ainda, pelo crivo de um psiquiatra. Só com parecer positivo destes três clínicos o processo pode ter seguimento.

Este projecto vem juntar-se ao que o Bloco de Esquerda havia apresentado no primeiro dia da sessão legislativa. A despenalização da morte assistida não foi aprovada na última legislatura por um curto número de votos, mas a actual composição do hemiciclo — com mais deputados à esquerda — renova a expectativa de aprovação dos partidos que reapresentam as propostas. Para André Silva, estão agora reunidas “condições políticas no Parlamento para se por fim a uma visão impositiva de conformação das nossas vidas num dos seus momentos mais importantes”, a morte.

O PAN sublinha que o pedido de morte medicamente assistida apenas é admissível a maiores de 18 anos “nos casos de doença ou lesão incurável, causadora de sofrimento físico ou psicológico intenso, persistente e não debelado ou atenuado para níveis suportáveis e aceites pelo doente ou nos casos de situação clínica de incapacidade ou dependência absoluta ou definitiva”. Além disso, o pedido deve ser “pelo próprio doente, de forma livre e voluntária, após um processo de adequada informação prestada pelo médico e de livre reflexão, não podendo ser motivado ou influenciado por qualquer pressão ou coacção exterior​”, incluindo do médico.

“A pessoa deve ser competente e estar consciente e lúcida quando formula o pedido e quando o reitera ao longo do processo”, sublinha a proposta. O PAN exclui por isso pacientes que apresentem qualquer tipo de anomalia psíquica ou doença do foro mental.

O doente que pretenda requerer a morte medicamente assistida deverá formular o seu pedido junto de médico à sua escolha, lê-se no texto entregue no Parlamento. O processo deverá ser todo ele registado desde o primeiro momento, incluindo todas as consultas e procedimentos médicos, e prevê a criação de uma Comissão de Controlo e Avaliação da Aplicação da Lei.

Num primeiro momento, o doente terá ainda “obrigatoriamente de redigir o seu pedido por escrito e entregá-lo ao médico assistente, devendo a assinatura deste ocorrer na presença do médico” responsável pelo processo. Depois de verificado se todos os requisitos estão preenchidos, o médico deve informar o doente da sua expectativa de vida e discutir as terapêuticas ainda disponíveis, se for o caso, “assim como as possibilidades oferecidas pelos cuidados paliativos e as suas consequências e impactos”.

O doente deverá, depois, “consultar outro médico, cuja área de especialização corresponde a da patologia que esteja em causa”, e um médico psiquiatra. “O parecer desfavorável do médico psiquiatra ao pedido de morte medicamente assistida impede a continuidade do procedimento e implica o encerramento do mesmo”, lê-se no diploma. Aliás, o texto acrescenta que “caso algum dos pareceres seja desfavorável [do médico assistente, do especialista ou do psiquiatra], o médico assistente deverá obrigatoriamente indeferir o pedido, sem prejuízo da possibilidade do doente de pedir a reavaliação”. Salvo oposição do doente, o pedido deve ser discutido com os seus familiares.

A qualquer momento, o doente pode revogar o seu pedido. Caso o doente fique inconsciente, “o procedimento é interrompido, só prosseguindo nos casos em que o doente recupere a sua consciência e manifeste vontade de prosseguir com o pedido”, ressalva o texto.

Esperança da vida

O texto do projecto de lei começa por assinalar que “a evolução da ciência e da medicina permite, nos dias de hoje, prolongar a vida além daquilo que seria imaginável, contribuindo para um aumento contínuo da esperança média de vida, vivendo-se mais tempo e com melhor saúde”. Ao mesmo tempo, o PAN sublinha que “a existência de alta tecnologia na medicina moderna, por possibilitar o aumento do número de anos de vida, coloca novos desafios, como a necessidade de estabelecimento de critérios para uma boa prática clínica numa fase final da vida e a necessária discussão em torno da questão da morte medicamente assistida, pela criação de contraposições entre a quantidade e a qualidade de vida”.

André Silva, porta-voz do partido, destaca que “a liberdade, a autonomia e a autodeterminação são elementos essenciais do princípio da dignidade humana” e por isso o Estado deve “oferecer uma resposta alternativa que respeite a vontade dos que estão em sofrimento insuportável”.

Por isso, o partido defende que esta deve ser uma questão “discutida sem tabus” e cita dados da Eurosondagem que mostram que 67,4% da população defende a legalização da morte medicamente assistida. “É necessário pensar a morte como parte integrante da vida, porque apenas deste modo podemos pensar e abordar o processo de morte por forma a preparamo-nos para ele”, lê-se na iniciativa.

PAN defende reforço nos cuidados paliativos

Na sua proposta, o PAN distingue dois conceitos: a eutanásia, quando o fármaco letal é administrado por um médico, e suicídio medicamente assistido, quando é o próprio doente a auto-administrar o fármaco letal, sob a orientação e supervisão de um médico.

Rejeitando as críticas de quem se posiciona contra a despenalização da morte assistida, o PAN acredita que a despenalização não exclui nem conflitua com os cuidados paliativos, que “são de enorme importância, devendo por isso ser valorizados e continuamente reforçados”. Não obstante, “os cuidados paliativos não eliminam por completo o sofrimento em todos os doentes nem impedem por inteiro a degradação física e psicológica, porque nem todo o sofrimento é tratável”.

O partido recusa também o argumento da “rampa deslizante” usado por quem acredita que a despenalização vai abrir espaço à subversão da proposta com a aplicação da eutanásia involuntária e cita exemplos internacionais em que a despenalização da morte medicamente assistida está já em vigor. “Na Suíça, um estudo de 2013 demonstrou que as mortes por eutanásia e suicídio medicamente assistido representam 1.4% do total de mortes. Na Holanda, os estudos mais recentes demonstram que o número de mortes por morte medicamente assistida representam 2,9% do total de mortes, não constituindo esta situação um excesso de mortalidade dado que antes da entrada em vigor da lei morria o mesmo número de holandeses que agora morrem”, escreve o PAN.

A discussão da proposta na anterior legislatura foi vista pelo partido de André Silva como uma oportunidade para organizar debates sobre o tema fora das paredes de São Bento, “impulsionados por organizações da sociedade civil, o que tem contribuído para um maior esclarecimento dos cidadãos sobre o tema da morte medicamente assistida, permitindo às pessoas mais indecisas formar a sua opinião de forma consciente”.

Na anterior legislatura, o projecto do PAN teve 107 votos a favor, 116 contra e 11 abstenções. Já o diploma do PS recebeu 110 votos a favor, 115 contra e quatro abstenções. O projecto do Bloco teve 117 votos contra, 104 a favor e oito abstenções. O diploma do PEV recolheu 104 votos a favor, 117 votos contra e oito abstenções. Precisaria de 166 votos a favor para ter sido aprovada.

Pode consultar na íntegra os projectos de lei do PAN e do Bloco de Esquerda sobre o tema.