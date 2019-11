Uma negociação à esquerda centrada no IRS e no investimento público

Quatro anos e três dias depois, António Costa volta a reunir-se com os partidos políticos à sua esquerda, desta vez com dois novos convidados, o Livre e o PAN, e com uma agenda diferente na mão. Se há quatro anos assinava, à pressa, ao canto de uma mesa, as posições conjuntas que lhe garantiam que podia formar Governo, esta semana os líderes da esquerda vão a São Bento para as primeiras conversas políticas sobre o que será o Orçamento do Estado (OE) para 2020 e levam a Costa um cabaz de pedidos que se centra em três eixos: menos IRS, mais investimento e mais rendimentos.

