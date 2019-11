Deputados querem convidar Greta Thunberg para discursar no Parlamento

A comissão parlamentar de Ambiente, Energia e do Ordenamento do Território aprovou esta terça-feira por unanimidade uma proposta para convidar a jovem ambientalista sueca Greta Thunberg a discursar na Assembleia da República. A proposta foi feita pelo presidente da comissão, o bloquista José Maria Cardoso, e aprovada por todos os deputados que integram o grupo, incluindo parlamentares do PSD, PS, PCP, Os Verdes e a deputada do Livre Joacine Katar Moreira, conforme contou ao PÚBLICO o próprio José Maria Cardoso. A expectativa é a de que a jovem activista possa fazer um desvio da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2019 (COP25) — que acontece em Madrid entre 2 e 13 de Dezembro — e venha discursar em São Bento. A proposta da comissão carece ainda da aprovação do presidente da Assembleia da República, que deverá receber o ofício ainda durante a manhã desta quarta-feira.

Nas palavras do deputado bloquista, o convite a Greta Thunberg é o “reconhecimento do trabalho muito válido de alerta e sensibilização” que tem sido conduzido pela jovem. José Maria Cardoso acrescenta ainda que a presença da activista no Parlamento é uma importante sensibilização para as medidas e propostas desta legislatura. “Todos os passos que sejam dados são sempre importantes. Cada vez mais é preciso agir. Há uma necessidade tremenda de sensibilizar, de criar condições e medidas concretas para que possa haver uma mudança de paradigma em direcção a um desenvolvimento sustentável”, diz ao PÚBLICO. O convite depende agora da aprovação do presidente da Assembleia da República e só após esta decisão é que será endereçado um convite à jovem sueca e agendada uma data.

A activista sueca já foi convidada esta semana por um grupo de jovens activistas portugueses que participam no movimento Greve Climática Estudantil. O grupo enviou o convite através de uma carta aberta, aproveitando para alertar os políticos portugueses para o perigo de decisões como a construção de um novo aeroporto no Montijo, numa altura em que vários cientistas portugueses alertam que em 2050 as emissões associadas a essa estrutura serão já 10% do total nacional (um milhão de toneladas de CO2) ou o desaparecimento de árvores no Sul do país devido às alterações climáticas.

O deputado bloquista José Maria Cardoso, eleito pelo círculo de Braga e que se estreia nesta legislatura, lembra que esta é a segunda tentativa feita este ano. Já em Maio, a mesma comissão tinha aprovado uma proposta semelhante, mas a incompatibilidade de agendas não permitiu que o encontro acontecesse. Agora, a comissão quer “reforçar a aspiração do anterior mandato”.

O convite dos jovens portugueses é do conhecimento da comissão parlamentar. “Sabemos que há movimentações de jovens activistas portugueses e que há uma data pretendida por eles: 29 de Novembro. Ainda não sabemos qual é a data que iremos propor nem se existirá alguma conversa com este grupo de jovens activistas. Veremos agora os próximos dias”, diz o deputado bloquista.

Nomeada para o Prémio Nobel da Paz, Greta Thunberg, de 16 anos, tornou-se uma porta-voz da geração mais jovem na luta contra as alterações climáticas ao iniciar no seu país uma greve semanal para chamar a atenção para a urgência de medidas para enfrentar as alterações climáticas. Desde então, a activista sueca tem desafiado os líderes políticos a adoptarem mudanças que tenham os impactos significativos que a urgência do tema exige.

A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2019 deveria realizar-se em Santiago do Chile, mas que foi foi transferida para Madrid devido aos protestos da população chilena que têm enchido as ruas.

