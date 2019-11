Podcast Repórter 360: o muro por quem não o viveu

De Agosto de 1961 a Novembro 1989: o muro de Berlim resistiu durante 28 anos e quase três meses, que já foram suplantados pelos 30 anos desde a sua queda. Houve famílias que nunca mais se voltaram a ver, outras que tiveram a sorte de reencontrar quem procuravam. A importância histórica é inegável, não só na Alemanha, mas a nível mundial. Será que os jovens reconhecem a relevância do momento?

No segundo episódio do programa Repórter 360, produzido pela ESCS FM (rádio da Escola Superior de Comunicação Social) em parceria com o PÚBLICO, contamos a história do muro de Berlim por quem não a viveu — os jovens de hoje, que a conhecem através de histórias de família, livros de História e visitas a Berlim.

Gustavo Carvalho falou com três jovens: Beatriz Casa Branca, que visitou recentemente Berlim pela primeira vez; Catarina Marques, viajante e curiosa sobre questões da Guerra Fria; e Joana Eitner, com raízes alemãs bem vincadas. O que sabem sobre o muro de Berlim? O que sentiram ao visitá-lo? O que é que a queda do muro de Berlim representa?

Mais populares A carregar...

Depois de Histórias de Portugal (Marco António e Lucy Pepper), P de Porquê (Rádio Miúdos) e Quarenta e Cinco Graus, o programa Repórter 360 junta-se à rede de podcasts associados do PÚBLICO. Agora também em publico.pt/podcasts vais poder ouvir, todos os meses, as melhores reportagens da ESCS FM.