Não sabes onde estacionar a tua moto em Lisboa? Esta app ajuda-te

Depois de ser criada uma plataforma de bicicletários portugueses, chegou a vez das motos, que já têm uma plataforma colaborativa de estacionamento de motociclos em Lisboa. Criada por Tiago Peralta, foi lançada depois do próprio sentir dificuldade em saber onde existiam locais em que pudesse estacionar a sua moto e de ver “muitas vezes as motas estacionadas encostadas a árvores ou em cima do passeio, sujeitas a multa”, contou ao P3.

Decidiu estudar sobre isso e dar às pessoas a possibilidade de terem acesso a informação sobre todos os parques que existem para motos em Lisboa, criando uma aplicação que, através de um mapa, mostra onde existem parques de estacionamento para motociclos. Começou já com 412 parques assinalados, mas pretende que “os utilizadores sejam os impulsionadores da aplicação”, já que “podem assinalar no mapa lugares de estacionamento que conheçam e ainda não estejam assinalados ou até sugerir novos parques numa zona que achem conveniente”, disse ao P3 Tiago Peralta.

“Os pontos azuis representam os sítios onde há parques, os pontos laranja são sugestões dos utilizadores. Estão a laranja porque primeiro tem de se verificar se o parque sugerido reúne todas as condições; depois disso passam a azul”, revelou Tiago. Os utilizadores podem também sugerir novos locais onde pretendem implementar um parque, preenchendo um formulário disponível na aplicação, como também podem fazer um comentário, por exemplo, se acharem que algum parque que conhecem precisa de manutenção.

Foto Mapa da aplicação. Pontos azuis são os parques já confirmados e os laranja representam parques por confirmar

“Claro que também há os fóruns, em que as pessoas sugerem locais de estacionamento, mas muitas vezes estão condicionados por pagamento ou horários”, aponta. A aplicação criada por Tiago aceita apenas parques públicos e com estacionamento gratuito 24 horas.

A aplicação foi criada no âmbito da dissertação de mestrado de Tiago Peralta — Abordagem geoespacial do sistema de circulação e parqueamento de motociclos em Lisboa – e, segundo o mesmo, “o próximo passo é implementar a app no Porto”. Por enquanto, contudo, é “difícil”: “É preciso uma pessoa para a verificação dos pedidos do parque.”