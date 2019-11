Steve McCurry fotografou “a beleza e dignidade silenciosa de cada criatura”

Do arquivo fotográfico do célebre fotógrafo Steve McCurry nasceu Animals, o fotolivro que retrata a intrincada relação entre humanos e animais em redor do globo. Na selecção de imagens, que a Taschen classifica de"caleidoscópica", figuram animais na companhia dos seus donos e tratadores, mas também criaturas abandonadas ou isoladas, em contexto urbano ou selvagem.

"Através da lente de Steve McCurry, descobrimos gratidão pela beleza e dignidade silenciosa de cada criatura", refere, em comunicado ao P3 a editora alemã. "Um belo travelogue e um tocante tributo a todos os bichos que partilham connosco o planeta."

A carreira do fotógrafo é marcada pela presença nos mais diversos cenários e acontecimentos históricos; não é, por isso, de estranhar a presença de imagens de camelos apanhados de surpresa por um tiroteio, em plena guerra do Golfo, ou de insólitas corridas de cavalos em terraços de arranha-céus de Hong Kong. Há uma narrativa implícita em todas elas, emoção transmitida pela natureza do laço que partilham homens e animais. Cães que dormem na rua na companhia dos donos sem-abrigo, mascotes de luxo, elefantes que são meio de transporte em longas travessias, rebanhos que pastam em cenários idílicos. A diversidade é enorme. Assim como a beleza das imagens do livro, lançado neste mês de Novembro.