O speaker Bercow vai publicar um livro de memórias

Duas semanas depois de ter deixado a presidência do parlamento britânico, John Bercow anuncia que vai lançar um livro de memórias - Unspeakable (aquilo que não se diz) é posto à venda em Fevereiro de 2020.

Bercow, citado pelo jornal The Guardian, disse que o livro vai descrever o que o motivou “da forma mais clara que conseguiu”. A editora, a Weidenfeld & Nicolson - que conseguiu um contrato que muitas editoras queriam; a expectativa é que seja um êxito de vendas -, diz que as memórias vão ter a avaliação do speaker sobre algumas personagens políticas, por exemplo os primeiros-ministros Tony Blair, David Cameron e Boris Johnson.

“A fiarmo-nos nos comentários que tem feito desde que deixou o lugar, os leitores vão ficar de olhos arregalados: na semana passada, Bercow disse numa entrevista ao Observer que Cameron acha que ‘nasceu para governar’ e que o ‘Brexit’ é ‘o maior erro do país desde a II Guerra'”, escreve o Guardian.

Joh Bercow foi eleito deputado pelo Partido Conservador em 1997. Em Junho de 2009, foi eleito speaker, tendo no seu percurso. O livro vai descrever o percurso deste filho de um motorista de táxi e a sua “caminhada para um pensamento mais progressista”.

“Estou encantado que a Weidenfeld & Nicolson tenha aceitado publicar a história da minha vida na política”, disse John Bercow, que foi uma figura polémica pela forma como geriu as sessões dedicadas ao “Brexit” em Westminster. “Fiz amigos e inimigos, mas do primeiro ao último momento, tentei fazer as coisas certas, não o que era mais cómodo, e ser um funcionário público honesto. Esta história de uma carreira compensadora e feliz é contada através das minhas próprias palavras, e os leitores podem tirar as suas conclusões sobre esta viagem que gostei de fazer”.

John Bercow tem outros livros publicados: Incoming Assets: Why Tories Should Change Policy on Immigration and Asylum e Tennis Maestros: the 20 Greatest Male Tennis Players of All Time.