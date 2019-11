Sánchez e Iglesias têm um pré-acordo para um Governo de coligação em Espanha

Pedro Sánchez, presidente do Governo de Espanha em funções, e Pablo Iglesias, líder do Unidas Podemos, fecharam nas últimas horas, e em tempo recorde, um pré-acordo para formarem um Governo de coligação em Espanha. E vão revelar os pormenores sobre os seus termos, as negociações em curso e os próximos passos, numa conferência de imprensa conjunta, agendada para o início da tarde desta terça-feira, no Congresso dos Deputados.

Segundo a imprensa espanhola, os dois líderes deixaram cair todos os vetos que contribuíram para que a solução de coligação de esquerdas tenha fracassado depois das eleições de Abril, nomeadamente sobre a composição do Conselho de Ministros. O jornal El País avança mesmo que Iglesias será vice-presidente.

Já o La Vanguardia fala num acordo programático baseado em dez linhas de actuação prioritária, que incluem um compromisso vago de “garantir a convivência na Catalunha e a normalização da vida política com fórmulas de diálogo para um entendimento e um compromisso”.

Luta contra as alterações climáticas, políticas feministas, combate à precariedade e ao desemprego e alargamento dos direitos sociais são outras prioridades previstas no acordo.

Apesar do entendimento entre os líderes, PSOE e Unidas Podemos não têm deputados suficientes para governar em maioria no Congresso ou serem sequer investidos como executivo. Os socialistas venceram as eleições de domingo e elegeram 120 deputados, menos três que nas legislativas de há sete meses. A coligação de esquerda ficou-se pelos 35, tendo perdido 7 deputados.

Juntos têm 155 deputados e a maioria na câmara baixa das Cortes espanholas é de 176, pelo que será necessário convencer outras forças políticas a darem luz verde a esta solução.

O protagonismo oferecido a Iglesias poderá ser uma forma de contar com o apoio dos deputados de Mais País, Esquerda Republicana Catalã e Partido Nacionalista Basco, entre outros. Por outro lado, pode ser o prego no caixão na hipótese de uma eventual abstenção do Partido Popular ou do Cidadãos.