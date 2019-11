Como se perdem dois milhões e meio de votos em poucos meses (e com o mesmo programa)?

Albert Rivera, o único líder que o partido espanhol Cidadãos conheceu desde a sua fundação, há 13 anos, apresentou esta segunda-feira a sua demissão na sequência do descalabro eleitoral de domingo e anunciou que não assumirá o cargo de deputado e que vai abandonar a política. Sete meses depois das eleições de Abril, o partido liberal originário da Catalunha perdeu 47 deputados e caiu de 3.ª para 5.ª força política no Parlamento espanhol. Como isto aconteceu e qual o futuro da governabilidade de Espanha neste P24 com o jornalista António Saraiva Lima.

