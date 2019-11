Hamas promete vingar ataque israelita contra rivais da Jihad Islâmica

As forças israelitas assassinaram dois destacados líderes do grupo terrorista palestiniano Jihad Islâmica na madrugada desta terça-feira. O ataque de Israel marca um novo ponto alto de tensão na longa história de violência entre os dois lados e levou à aproximação entre grupos islamistas rivais.

O primeiro ataque ocorreu no distrito de Shejai, em Gaza, quando a casa do comandante Baha Abu Al-Atta foi atingida por um míssil. O ataque matou também a mulher de Al-Atta e causou ferimentos a outras duas pessoas.

Num comunicado, o Exército israelita disse que o ataque foi autorizado pelo primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu – que acumula o cargo de ministro da Defesa. Al-Atta era acusado por Israel de ser o principal responsável por uma série de ataques recentes contra o território israelita, com rockets, drones e atiradores furtivos.

A Jihad Islâmica confirmou a morte de Baha Abu Al-Atta e prometeu retaliar contra Israel. Numa primeira resposta, o grupo palestiniano disparou uma série de rockets contra o Sul de Israel, não havendo ainda informação sobre possíveis vítimas.

Pouco depois do ataque contra Baha Abu Al-Atta, outro líder da Jihad Islâmica Palestiniana, Akram al-Ajouri, era assassinado na sua casa em Damasco, capital da Síria. O ataque, com um rocket, matou também o filho do líder islamista.

A Jihad Islâmica Palestiniana é apoiada pelo Irão e é o segundo maior grupo militante a operar na Faixa de Gaza. Os dois ataques israelitas desta terça-feira levaram o Hamas – um dos rivais da Jihad Islâmica e responsável pela administração da Faixa de Gaza – a prometer que “não ficarão sem resposta”.