Evo Morales parte para o México mas promete regressar em breve e “com mais força”

O ex-Presidente da Bolívia, Evo Morales, anunciou na noite desta segunda-feira que está de partida para o México — que lhe concedeu asilo político por “razões humanitárias”. Prometeu regressar em breve e “com mais força e energia”, um dia depois de se ter demitido do cargo.

“Irmãs e irmãos, parto para o México, agradecido pela abertura do Governo deste povo irmão que nos deu asilo. Magoa-me abandonar o país por razões políticas, mas estarei sempre vigilante”, anunciou Morales, no Twitter. “Em breve voltarei com mais força e energia”, acrescentou.

Pelas 19h45 (hora mexicana, 1h45 em Portugal continental), o ministro dos Negócios Estrangeiros do México, Marcel Ebrard, confirmou que Morales estava num avião das Forças Armadas mexicanas.

Na segunda-feira, Ebrard confirmou o convite a Morales e disse no Twitter que o país recebeu 20 personalidades do Governo e do Parlamento bolivianos na sua embaixada em La Paz, “em conformidade com a sua tradição de asilo e de não-intervenção”.

“Há uma operação militar em curso na Bolívia. É semelhante aos trágicos acontecimentos que ensanguentaram a América Latina no século passado”, acusou Marcelo Ebrard, afirmando que o México “vai manter a sua posição de respeito pela democracia e pelas instituições”.

Com a chegada de Obrador ao poder, há um ano, o México aproximou-se do Governo boliviano de Evo Morales e foi um dos primeiros países a felicitá-lo pela vitória nas eleições de Outubro.

São essas eleições que estão na base da crise política na Bolívia. Depois de uma primeira estimativa que apontava para a necessidade de uma segunda volta entre Morales e o seu principal adversário, o ex-Presidente Carlos Mesa, a contagem foi interrompida – e a Organização de Estados Americanos apresentou um relatório em que diz ter havido fraude eleitoral generalizada.

Evo Morales foi declarado vencedor na primeira volta. Depois de um período com protestos nas ruas, os militares exigiram o afastamento do Presidente boliviano no domingo.

“Forças obscuras destruíram a democracia”, disse Evo Morales na hora da saída. “A luta não acaba aqui. Os humildes, os pobres, os sectores sociais, vamos continuar esta luta pela igualdade e a paz”, declarou o Presidente demissionário. O vice-Presidente, Álvaro García Linera, também se demitiu.