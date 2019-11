Dezenas de incêndios atingem a Austrália e chamas aproximam-se de Sydney

Dezenas de incêndios intensificaram-se esta terça-feira devido aos ventos fortes, às temperaturas altas e à vegetação seca, chegando aos subúrbios de Sydney, a maior cidade da Austrália e onde vivem mais de cinco milhões de pessoas. Os incêndios florestais que atingiram a região estavam a alguns quilómetros do centro de Sydney, capital do estado de Nova Gales do Sul, no sudeste da Austrália.

Os bombeiros pulverizaram árvores e casas com produtos especiais para o controlo do fogo num subúrbio ao norte da cidade. Dois incêndios que ocorreram em Turramurra, a cerca de 15 quilómetros ao norte de Sydney, devastaram uma floresta de eucalipto num parque florestal e atingiram casas, mas já foram finalmente dominados.

Esta cidade ficou cercada por uma densa nuvem de fumo, enquanto casas, veículos e estradas estavam cobertos de um produto vermelho para controlar o fogo. “As brasas que flutuavam no ar provocaram incêndios em frente das casas”, disse à agência de notícias AFP Nigel Lush, um morador local.

Segundo o testemunho de Julia Gretton-Roberts, outra moradora, o incêndio espalhou-se muito rapidamente. Andrew Connon, bombeiro, disse à AFP que várias casas foram ameaçadas, mas que a pulverização do produto retardante de fogo ajudou a limitar as ameaças aos imóveis.

Milhares de bombeiros haviam sido destacados preventivamente nos estados de Queensland e Nova Gales do Sul devido a condições meteorológicas consideradas “catastróficas” e “fora do comum”. No entanto, não conseguiram impedir que vários incêndios ocorressem no perímetro de contenção.

Desde sexta-feira, incêndios na costa leste da Austrália já mataram três pessoas, destruíram mais de 150 casas e forçaram milhares a fugir. Temperaturas de até 40 graus e ventos de 60 quilómetros por hora eram esperados esta terça-feira na costa leste da Austrália.

Segundo especialistas, a combinação desses elementos (ventos, alta temperatura e vegetação seca), muito favorável aos incêndios florestais, é a pior já registada. Os ventos que sopram de oeste para leste e a intensa seca que afecta a vegetação provavelmente espalharão incêndios nas regiões povoadas da costa.

Estes incêndios ocorrem todos os anos no continente insular durante a primavera e o Verão na Austrália. Este ano, a temporada de incêndios está a ser particularmente precoce e violenta e pode ser uma das piores já vividas.