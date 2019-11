Brigada antimotim francesa retira independentistas catalães de auto-estrada cortada

A brigada antimotim da polícia francesa começou, na manhã desta terça-feira, a retirar à força os manifestantes independentistas catalães que ontem cortaram a principal estrada entre Espanha e França, em La Jonquera — durante o dia, os manifestantes cruzaram a fronteira e instalaram-se também no lado francês.

Pelas 8h desta terça-feira (7h em Portugal Continental), a polícia francesa começou a retirar um a um os manifestantes que estavam sentados na AP-7, uma das principais auto-estradas que unem Espanha a França, cortada há quase 24 horas. Cerca de 2000 pessoas estavam reunidas em protesto, para impedir que o trânsito circulasse naquela artéria — e dessas, pelo menos 200 estavam sentadas do lado francês, em frente à esquadra da Gendarmerie francesa.

Para os retirar, a polícia francesa usou gás pimenta, relata Rebeca Carranco, repórter do El País no local, através do Twitter. “Já não há ninguém sentado. Os protestos recuam até território espanhol”, escrevia, pelas 8h20 (7h20 em Portugal Continental).

Os manifestantes passaram a noite em tendas de campanha e no interior dos veículos parados no meio da auto-estrada, escreve o El Mundo. Durante a noite e nas primeiras horas da manhã, vários manifestantes puseram a “estelada” (bandeira da Catalunha) às costas e entoavam canções.

Ao longo de segunda-feira, os ministros do Interior espanhol, Fernando Grande-Marlaska, e francês, Christophe Castaner, estiveram “em comunicação constante” devido a estes protestos. De acordo com fontes do Governo, citadas pelo mesmo jornal, a brigada antimotim francesa tinha ordem para expulsar os manifestantes da parte francesa, até à fronteira com Espanha.

A estrada continua cortada em ambos os sentidos, mas apenas na zona espanhola.

Desse lado também está em curso uma negociação entre os Mossos d’Esquadra e uma deputada da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC, que apoia o protesto), Marta Rosique, para que a retirada dos carros que estão parados no meio da auto-estrada e das barricadas, avança a TV3. Também há uma brigada antimotim dos Mossos no local.

A manifestação foi convocada pela Tsunami Democràtic, que apela a acções de desobediência civil em protesto contra a condenação judicial de independentistas catalães. Desde o último fim-de-semana que este grupo está a manifestar-se e esta é uma das suas acções “mais ambiciosas”.

No final da semana passada, o Tsunami Democrático anunciou através das redes sociais que ia organizar uma série de protestos em “toda” a região autónoma da Catalunha entre segunda e quarta-feira. No sábado, dia de reflexão, o movimento organizou uma série de concertos de protesto com o “Estado espanhol” no centro da cidade de Barcelona e que reuniu milhares de pessoas.

Nas últimas eleições, as forças independentistas catalãs saíram reforçadas e vão aumentar a sua representação no Congresso dos Deputados, embora não tenham alcançado a maioria dos lugares em disputa: conseguiram 42,6%, contra os 39,4% que conseguiram em Abril.