Estão a ser retirados os tapumes da praça do Martim Moniz

Os tapumes que ladeavam a praça do Martim Moniz, em Lisboa, estão a ser retirados, quase um ano depois de ali terem sido colocados. Nos últimos meses, a câmara fez no local algumas obras de conservação do espaço, já depois de ter anunciado que não ia avançar com o polémico projecto dos contentores e de os moradores da zona terem denunciado situações de insalubridade e insegurança. Por volta das 11h, quase todas as estruturas tinham sido retiradas.

Os tapumes foram colocados no início do ano para que se iniciasse uma obra que pretendia criar na praça uma área comercial, composta por contentores, que acomodariam entre 30 a 50 espaços comerciais, como talho, cabeleireiro, florista, padaria, restaurantes.

No entanto, a proposta foi amplamente criticada pela população de Santa Maria Maior, e pela própria junta de freguesia, pelo Fórum Cidadania Lx e por quase todas as forças políticas da oposição na câmara. Foi inclusive constituído o Movimento Jardim Martim Moniz, que defende a criação de um jardim na praça.

A obra chegou a arrancar para a instalação de infra-estruturas no subsolo, mas parou há vários meses. Os tapumes começaram a ser vandalizados e os moradores queixavam-se que o interior da praça, onde tinha sido colocado um contentor-modelo, era usado para prostituição e para tráfico de droga, além do lixo que se ia acumulando.

A autarquia, já depois de anunciar que não pretendia seguir com o projecto dos contentores, acabou por fazer algumas obras de conservação do espaço — reforçou a iluminação pública, arranjou os canteiros, plantou árvores.

A praça vai reabrir assim, sem os quiosques que lá estavam. A autarquia, segundo foi já anunciado, deverá preparar agora o lançamento de um novo concurso para a requalificação do espaço.